Хосонов может остаться в «Тамбове», если клуб выйдет в РПЛ

Спортивный директор «Тамбова»раскрыл детали перехода в клуб на правах аренды полузащитника ЦСКА

«Мы договорились буквально за день-два. Парень приходит к нам на шесть месяцев. Если "Тамбов" выходит в Премьер-лигу, будем дальше по нему разговаривать с ЦСКА. То есть, возможно, Хетаг останется с нами и в РПЛ.

Но это если и ему будет интересно, и нам будет интересно, если взгляды совпадут. Посмотрим. Опции выкупа нет. Все проговорили на словах. Но в принципе все решаемо, все реально.

У нас твердое намерение выйти в РПЛ. Твердая позиция у нашего губернатора, президента клуба. Идем к своей цели.

Что касается бюджета в случае выхода в РПЛ, то область будет финансировать нас в том же объеме. Не больше. А все остальное — это уже работа нашего президента, титульных спонсоров.

Все станет понятно ближе к апрелю, маю. Работа ведется. Есть уже конкретные предложения, варианты. Но пока все на словах, а не на бумаге», — приводит слова Худякова «Спорт-Экспресс». 0