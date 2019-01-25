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    Хосонов может остаться в «Тамбове», если клуб выйдет в РПЛ

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    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков раскрыл детали перехода в клуб на правах аренды полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова.

    Хетаг Хосонов
    Хетаг Хосонов
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    «Мы договорились буквально за день-два. Парень приходит к нам на шесть месяцев. Если "Тамбов" выходит в Премьер-лигу, будем дальше по нему разговаривать с ЦСКА. То есть, возможно, Хетаг останется с нами и в РПЛ.

    Но это если и ему будет интересно, и нам будет интересно, если взгляды совпадут. Посмотрим. Опции выкупа нет. Все проговорили на словах. Но в принципе все решаемо, все реально.

    У нас твердое намерение выйти в РПЛ. Твердая позиция у нашего губернатора, президента клуба. Идем к своей цели.

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    • Что касается бюджета в случае выхода в РПЛ, то область будет финансировать нас в том же объеме. Не больше. А все остальное — это уже работа нашего президента, титульных спонсоров.

    Все станет понятно ближе к апрелю, маю. Работа ведется. Есть уже конкретные предложения, варианты. Но пока все на словах, а не на бумаге», — приводит слова Худякова «Спорт-Экспресс». 0

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