«Лион» может возглавить бывший наставник «Монако»

Экс-наставникможет вернуться к тренерской работе в Лиге 1, утверждает L’Equipe.

По информации источника, новым местом работы португальского специалиста может стать «Лион». Кандидатуру Жардима продвигает известный израильский агент Пини Захави, в последнее время тесно работающий с клубом и представляющий интересы нескольких игроков команды.

Напомним, что в настоящий момент пост главного тренера «Лиона» занимает Бруно Женезио.

Отметим, что Жардим возглавлял «Монако» с лета 2014-го года, но осенью 2018-го покинул свой пост. Под его руководством монегаски завоевали титул чемпиона Франции-2016/17, а также добрались до полуфинала Лиги чемпионов. 0