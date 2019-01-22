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    «Лион» может возглавить бывший наставник «Монако»

    Лига 1 Футбол Франции Трансферы Монако Лион Календарь Лиги 1
    Экс-наставник «Монако» Леонарду Жардим может вернуться к тренерской работе в Лиге 1, утверждает L’Equipe.

    Леонарду Жардим
    Леонарду Жардим
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    По информации источника, новым местом работы португальского специалиста может стать «Лион». Кандидатуру Жардима продвигает известный израильский агент Пини Захави, в последнее время тесно работающий с клубом и представляющий интересы нескольких игроков команды.

    Напомним, что в настоящий момент пост главного тренера «Лиона» занимает Бруно Женезио.

    Отметим, что Жардим возглавлял «Монако» с лета 2014-го года, но осенью 2018-го покинул свой пост. Под его руководством монегаски завоевали титул чемпиона Франции-2016/17, а также добрались до полуфинала Лиги чемпионов. 0

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