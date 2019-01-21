«Барселона» взяла верх над «Леганесом»

Фрагмент матча
uefa.com
В составе победителей встречи голами отметились Усман Дембеле (32-я минута), Луис Суарес (71) и Лионель Месси (90+2).
Единственный мяч гостей забил Мартин Брэйтуэйт (57).
«Барселона» с 46 очками лидирует в турнирной таблице. «Леганес» на 14-й строчке — 22 очка.
В следующем туре каталонцы 27 января на выезде сыграют с «Жироной», а подопечные Маурисио Пеллегрино днем ранее примут «Эйбар».
Примера. 20-й тур
«Барселона» — «Леганес» — 3:1 (1:0)
Голы: Дембеле, 32 (1:0). Брэйтуэйт, 57 (1:1). Суарес, 71 (2:1). Месси, 90+2 (3:1)«Барселона»: тер Штеген, Сержи Роберто, Пике, Фермален, Жорди Альба, Бускетс, Аленья (Месси, 64), Артур (Ракитич, 64), Дембеле (Малком, 69), Суарес, Коутинью«Леганес»: Куэльяр, Тарин, Омеруо, Сиовас, Ньом, Ресио, Весга (Эрасо, 86), Оскар Родригес (Эль-Жар, 86), Сильва, Эн-Несири, Брэйтуэйт (Сантос, 78)Предупреждения: Брэйтуэйт, 8. Бускетс, 12. Тарин, 22. Омеруо, 30. Аленья, 54. Сержи Роберто, 60