Испанское издание включило Смолова в топ-5 форвардов для «Реала»

Испанское издание As составило список из пяти нападающих, которыхмог бы купить в зимнее межсезонье, чтобы решить проблемы в атаке.

В этот список вошел и нападающий «Локомотива» Федор Смолов.

Кроме того, в список были включены француз Оливье Жиру («Челси»), колумбиец Радамель Фалькао («Монако»), нидерландец Бас Дост «Спортинг») и аргентинец Эмилиано Сала («Нант»).

«Российский форвард является одним из самых подготовленных игроков в этом списке. Он был лучшим бомбардиром РПЛ в сезонах 2015/16 и 2016/17. После летнего перехода из "Краснодара" в "Локомотив" дела у Смолова идут не лучшим образом, поэтому клуб и болельщики, возможно, не слишком огорчатся его уходу.

Смолов — очень разносторонний нападающий, который идеально вписался бы в философию игры Солари. Несколько месяцев в "Реале" могли бы помочь ему восстановить свой статус основного игрока в российской сборной», — пишет издание.

В текущем сезоне Смолов провел за «Локо» 16 матчей, в которых забил 4 гола. 0