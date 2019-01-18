«Луч» может прекратить существование

Владивостокский, выступающий в ФНЛ, в ближайшее время может сняться с чемпионата, а клуб признают банкротом, сообщает VL.ru.

В случае признания банкротства «Луч» прекратит свое существование.

В клубе за последние годы накопились долги, превышающие 200 миллионов рублей. Окончательное решение будет принято на совещании с губернатором на следующей неделе.

Сейчас обанкротившиеся команды не смогут называться прежними именами, а срок дисквалификации сотрудников вырастет с двух лет до четырех. Таким образом, если «Луч» обанкротится, профессиональный футбол и клуб с 60-летней историей исчезнет минимум на четыре года.

«Луч» в нынешнем сезоне занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ. Команда не проигрывает в чемпионате 13 матчей подряд. От четвертого места, дающего право участия в переходных матчах с командами Премьер-лиги, «желто-синих» отделяют всего три очка. 0