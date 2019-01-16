Прядкин: Нет ничего страшного в безальтернативности на выборах нового главы РФС

Президент Российской Премьер-Лиги и временно исполняющий обязанности главы РФСвыразил мнение, что нет ничего страшного в том, что единственным претендентом на пост нового президента РФС после уходастал

«В этом нет абсолютно ничего страшного. В истории РФС были такие примеры — тот же Виталий Леонтьевич Мутко один раз избирался на безальтернативной основе.

Для примера можно привести и предстоящие выборы президента УЕФА, где единственным кандидатом является Александер Чеферин. Ничего страшного и предвзятого.

Для меня это нормальная ситуация. Я ведь вижу, какое количество членов РФС Дюкова выдвинуло. Из этого можно делать выводы, почему нет альтернативы. Наверное, те, кто хотел изначально выдвинуться, увидели, что Дюков — достойный кандидат.

Что касается информации о том, что с приходом Дюкова президент может смениться и у РПЛ, то я не комментирую чушь и слухи. Есть члены РПЛ, которые меня выбирают. Одним из них был, кстати, Дюков», — цитирует Прядкина телеканал «360». 0