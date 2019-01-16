Бьельса признался, что шпионил за всеми соперниками в Чемпионшипе

Главный тренер «Лидс Юнайтед»признался, что он шпионил не только за тренировкой, но и за занятиями всех остальных соперников в Чемпионшипе.

В начале января представители «Дерби Каунти», который возглавляет Фрэнк Лэмпард, обратились в правоохранительные органы в связи с обнаружением сотрудника «Лидса» перед игрой с командой из Йоркшира.

Английская футбольная лига (EFL) начала расследование по делу о шпионаже со стороны «Лидс Юнайтед».

«Многие высказались о моём поведении. Многие осудили его и назвали неэтичным. Я наблюдал за всеми соперниками, с которыми мы встречались.

Мы смотрели все их тренировки в преддверии матчей с нашей командой. То, что я делал, не является чем-то незаконным.

Об этом можно говорить, как о чём-то нехорошем, но это не является нарушением закона. При этом я понимаю, что не все поступки, которые являются законными, правильно совершать.

Этими словами я облегчу задачу EFL, которая начала расследование. Такова моя цель. Я полагаю, что за это последует наказание», — цитирует Бьельсу Sky Sports.

11 января во время утренней тренировки «Дерби Каунти» полиция задержала подозрительного человека, следившего за командой через бинокль.

Позже стало известно, что им оказался сотрудник «Лидса». Команда была вынуждена приостановить тренировку. Позже Бьельса признался, что сам отправил человека следить за тренировкой команды соперника, и принёс извинения. 0