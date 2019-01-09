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    «Страсбург» победил «Лион» и вышел в полуфинал Кубка Лиги

    Лига 1 Футбол Франции Страсбург Лион Календарь Лиги 1
    В четвертьфинале Кубка французской лиги «Страсбург» одержал выездную победу над «Лионом» (2:1) и вышел в полуфинал турнира.

    «Страсбург»
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    Счёт в середине первого тайма открыл нападающий гостей Людовик Ажорк, который реализовал 11-метровый.

    Перед самым свистком на перерыв сравнять счёт мог Набиль Фекир, но не реализовал пенальти.

    На 49-й минуте Бертран Траоре сравнял счет, после передачи Мемфиса Депая.

    Но уже спустя три минуты победный гол забил ивуарийский защитник «Страсбурга» Ламин Коне.

    Жеребьевка полуфинальных пар Кубка Лиги состоится 10 января. Матчи этой стадии пройдут 29 и 30 января. На протяжении пяти последних лет неизменным победителем турнира становился «ПСЖ». 0

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