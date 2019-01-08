Зобнин: Травма больше не беспокоит, уже тренировался с мячом

Полузащитник «Спартака»сообщил, что восстановился после травмы.

«Травма больше не беспокоит, с мячом уже самостоятельно тренировался. Удалось хорошо отдохнуть с семьёй в Таиланде, и теперь готов к работе с командой», — приводит слова Зобнина официальный сайт красно-белых.

Напомним, Зобнин получил травму 25 ноября 2018 года во время матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (3:1).

У хавбека оказался повреждён мениск левого коленного сустава, через несколько дней он был вынужден перенести операцию.

В нынешнем сезоне 24-летний Зобнин провёл 14 матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. 0