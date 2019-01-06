Пепе отказал «Арсеналу» в пользу «Монако»

Бывший защитникблизок к переходу в, сообщает L’Équipe.

По информации издания, у 35-летнего ветерана было предложение от лондонского «Арсенала», но он сделал выбор в пользу монегасков.

Ранее появилась информация, что Пепе мог продолжить карьеру в «Порту», за который выступал с 2004 по 2007 год, но футболист посчитал вариант с «Монако» более предпочтительным.

В декабре Пепе договорился с руководством «Бешикташа» о расторжении контракта. В турецком клубе игрок провел сезон-2017/18 и первую половину нынешней кампании.

«Монако», набрав 13 очков, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. 0