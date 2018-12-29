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    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Эвертон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Брайтон энд Хоув Альбион — Эвертон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (29.12.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Эвертон Календарь АПЛ
    В 18:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Эвертон».

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    Составы команд:

    «Брайтон энд Хоув Альбион»: Шейн Даффи, Льюис Данк, Dale Stephens, Юрген Локадия, Флорин Андоне, Pascal Gross, Соломон Марч, Мартин Монтойя, Davy Propper, David Button, Бернардо Эспиноза.

    «Эвертон»: Jordan Pickford, Майкл Кин, Курт Зума, Андре Гомеш, Тео Уолкотт, Люка Динь, Yerry Mina, Idrissa Gueye, Бернард, Шеймус Коулман, Richarlison.

    Предыдущий матч соперников: «Эвертон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

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