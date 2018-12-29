Брайтон энд Хоув Альбион — Эвертон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (29.12.2018)

Составы команд:
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Шейн Даффи, Льюис Данк, Dale Stephens, Юрген Локадия, Флорин Андоне, Pascal Gross, Соломон Марч, Мартин Монтойя, Davy Propper, David Button, Бернардо Эспиноза.
«Эвертон»: Jordan Pickford, Майкл Кин, Курт Зума, Андре Гомеш, Тео Уолкотт, Люка Динь, Yerry Mina, Idrissa Gueye, Бернард, Шеймус Коулман, Richarlison.
Предыдущий матч соперников: «Эвертон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 3:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.