«Рубин» объявил о переходе воспитанника «Спартака»

«Рубин» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником

Соглашение казанского клуба с 22-летним футболистом рассчитано на три с половиной года.

Пантелеев способен сыграть на позиции центрального и атакующего полузащитника. Он является воспитанником академии «Спартака». За главную победу «красно-белых» сыграл два матча, за «Спартак-2» сыграл 106 матчей, в которых забил 26 мячей.

«Конечно, этот переход — новый вызов. Тем более Премьер-лига. Чувство очень хорошее. Нужно будет доказывать, работать и расти дальше.

Сейчас нужно провести сборы, чтобы команда хорошо подготовилась. Впереди 13 игр в чемпионате плюс Кубок. Нужно их провести на максимуме как можно больше выиграть. Для себя ставлю самые высокие цели, играть, помогать команде», — заявил Пантелеев.

«Рубин» после 17 туров занимает шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в активе 25 очков. 0