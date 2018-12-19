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    Бразильский футболист не будет продлевать контракт с «Атлетико»

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    Бразильский защитник Филипе Луис не будет продлевать контракт с мадридским «Атлетико».

    Филипе Луис
    Филипе Луис
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    Об этом сообщает Marca.

    Контракт 33-летнего футболиста истекает следующим летом. Уже в январе Луис сможет вести переговоры с другими клубами, а летом покинет «матрасников» в статусе свободного агента.

    Филипе Луис выступал за «Атлетико» сперва с 2010 по 2014 годы, затем провел один сезон в «Челси», после чего вернулся в Мадрид.

    В текущем сезоне бразилец провел в составе «Атлетико» 17 матчей, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи, а на данный момент восстанавливается после травмы. 0

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