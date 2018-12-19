Бразильский футболист не будет продлевать контракт с «Атлетико»

Бразильский защитникне будет продлевать контракт с мадридским

Филипе Луис as.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Об этом сообщает Marca.

Контракт 33-летнего футболиста истекает следующим летом. Уже в январе Луис сможет вести переговоры с другими клубами, а летом покинет «матрасников» в статусе свободного агента.

Филипе Луис выступал за «Атлетико» сперва с 2010 по 2014 годы, затем провел один сезон в «Челси», после чего вернулся в Мадрид.

В текущем сезоне бразилец провел в составе «Атлетико» 17 матчей, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи, а на данный момент восстанавливается после травмы. 0