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    Стало известно, какую компенсацию «МЮ» может выплатить Моуринью

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    Жозе Моуринью за увольнение из «Манчестер Юнайтед» получит компенсацию в размере до 25 миллионов евро.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    Об этом сообщают британские СМИ.

    Так, The Guardian утверждает, что «МЮ» выплатит португальцу максимум 16,7 миллионов евро.

    В клубе хотят снизить сумму компенсации, так как будут настаивать на том, что на приобретение футболистов по инициативе Моуринью было потрачено 445 миллионов евро.

    В то же время, по данным Daily Mail, португальский тренер получит компенсацию в размере 25 миллионов евро.

    Издание отмечает — важным фактором при определении размера компенсации будет то, что команда сумела преодолеть групповой этап Лиги чемпионов и заработать дополнительные средства.

    Напомним, Моуринью возглавлял «МЮ» с 2016 года. 0

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