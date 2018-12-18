Стало известно, какую компенсацию «МЮ» может выплатить Моуринью

за увольнение изполучит компенсацию в размере до 25 миллионов евро.

Жозе Моуринью twitter.com/manutd 1000 Фрибет для всех Забрать!

Об этом сообщают британские СМИ.

Так, The Guardian утверждает, что «МЮ» выплатит португальцу максимум 16,7 миллионов евро.

В клубе хотят снизить сумму компенсации, так как будут настаивать на том, что на приобретение футболистов по инициативе Моуринью было потрачено 445 миллионов евро.

В то же время, по данным Daily Mail, португальский тренер получит компенсацию в размере 25 миллионов евро.

Издание отмечает — важным фактором при определении размера компенсации будет то, что команда сумела преодолеть групповой этап Лиги чемпионов и заработать дополнительные средства.

Напомним, Моуринью возглавлял «МЮ» с 2016 года. 0