МЛС с 2019 года изменит формат плей-офф
cincinnati.com
Теперь в плей-офф попадут 14 команд (по 7 из разных конференций), а не 12. При этом победитель каждой конференции освобождается от первого раунда. Дуэли будут проходить в один матч, а хозяином будет команда, занявшая более высокое место по итогам регулярного сезона.
Лига, таким образом, хочет вознаградить победителей конференций, дать командам больше времени на отдых и отрегулировать график в преддверии ЧМ-2022.
В этом сезоне победителем стала «Атланта», обыгравшая в финале «Портленд» (2:0). 0