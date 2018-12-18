МЛС в своем Twitter объявила об изменениях в формате проведения плей-офф, начиная с сезона-2019.

МЛС с 2019 года изменит формат плей-офф cincinnati.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Теперь в плей-офф попадут 14 команд (по 7 из разных конференций), а не 12. При этом победитель каждой конференции освобождается от первого раунда. Дуэли будут проходить в один матч, а хозяином будет команда, занявшая более высокое место по итогам регулярного сезона.

Лига, таким образом, хочет вознаградить победителей конференций, дать командам больше времени на отдых и отрегулировать график в преддверии ЧМ-2022.

В этом сезоне победителем стала «Атланта», обыгравшая в финале «Портленд» (2:0). 0