«Челси» одержал выездную победу над «Брайтоном»

Лондонскийодержал выездную победу над(2:1) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче на 17-й минуте открыли гости. Азар на скорости ворвался в штрафную «Брайтона» слева, после чего вместо удара выполнил передачу на дальнюю штангу, которую уверенно замкнул Педро.

А на 35-й минуте перехват в центре поля привел к тому, что Виллиан выдал передачу на Эдена Азара, тот убежал от защитников и уверенно отправил мяч в левую от себя область створа ворот «Брайтона».

Отквитать один мяч хозяевам удалось на 69-й минуте. Прошла передача на левый край штрафной «Челси», оттуда была выполнена скидка головой в сторону Соломона Марча, и тот, разобравшись с защитником, выстрелил по воротам и расстрелял голкипера «пенсионеров».

«Челси», набрав 37 очков, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон», имея в активе 21 балл, занимает 13-е место.

В следующем туре «Челси» на своем поле примет «Лестер», а «Брайтон» в гостях сыграет против «Борнмута». 0