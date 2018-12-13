«Мальме» вырвал у «Бешикташа» путевку в 1/16 финала Лиги Европы

Футболисты «Мальме»
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Встреча группы I, которая прошла в Стамбуле, завершилась со счетом 0:1.
Победный гол шведы забили на 51-й минуте усилиями Маркуса Антонссона.
Хавбек хозяев Рикарду Куарежма получил красную карточку в середине второго тайма, оставив свою команду в меньшинстве.
В другом матче «Генк» разгромил «Сарпсборг 08» — 4:0.
По разу в воротах россиянина Александра Васютина расписались Зиньо Гано, Джозеф Пэйнтсил, Сандер Берге и Джозеф Айду.
«Генк» выиграл группу с 11 очками. «Мальме» (9 очков) опередил «Бешикташ» (7 очков) и завоевал путевку в 1/16 финала турнира. «Сарпсборг 08» с пятью баллами оказался на дне. 0