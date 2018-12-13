«Айнтрахт» вышел в 1/16 финала Лиги Европы, одержав в группе шесть побед

одержал победу надв матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча группы H, которая прошла в Риме, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Хоакин Корреа на 56-й минуте вывел хозяев поля вперед, однако спустя всего девять минут Мият Гачинович восстановил паритет.

Победный для команды из Франкфурта-на-Майне гол на 71-й минуте забил Себастьен Аллер.

В другом матче этой группы «Марсель» у себя дома потерпел поражение от «Аполлона» — 1:3.

Уже на 7-й минуте игрок хозяев Бубакар Камара «привез» в свои ворота пенальти и заработал красную карточку. 11-метровый реализовал Антон Маглица.

На 11-й минуте Флорьян Товен сравнял счет. Впрочем, на 30-й минуте Маглица оформил дубль. Точку поставил Мариос Стилиану, забивший гол на 56-й минуте.

«Айнтрахт» набрал 18 очков из 18 возможных и вышел из группы с первого места. Вторую позицию занял «Лацио» с 9 баллами. «Аполлон» стал третьим (7 очков), а «Марсель» — четвертым (1 очко). 0