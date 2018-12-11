Вальверде: В матче с «Тоттенхэмом» будут изменения в составе

Главный тренер «Барселоны»рассказал о готовности к матчу св Лиге чемпионов.

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«Барселона» выйдет в 1/8 финала с первого места. «Тоттенхэм» пробьется в плей-офф, если «Интер» не наберет больше очков.

«Мы сами обеспечили себе выход в плей-офф, и ситуация ничем не отличается от прошлогодней. Тогда "Спортингу" была нужна победа, чтобы получить шанс выйти из группы, но выиграли мы.

Да, завтра будут изменения. Потому что мы уже вышли, и потому что у субботу у нас важный матч.

Знаю, что в выходные "Тоттенхэм" предоставил отдых некоторым игрокам, таким как Гарри Кейн», — приводит слова Вальверде пресс-служба УЕФА.

Во втором туре «Барса» победила на «Уэмбли» 4:2. 0