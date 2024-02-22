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    «Наполи» и «Барселона» не выявили победителя

    «Наполи» — «Барселона»: счет матча 1:1 (0:0), обзор голов

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    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский «Наполи» и испанская «Барселона» сыграли вничью со счетом 1:1.

    Франк Замбо-Ангисса
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    Франк Замбо-Ангисса

    В первом тайме соперники не смогли поразить ворота друг друга, преимуществом владели гости, но пробить ворота Алекса Мерета так и не смогли.

    Только на 60-й минуте Роберт Левандовский получил пас от Педри и неотразимо пробил из пределов штрафной в нижний угол ворот.

    «Наполи» быстро удалось отыграться. На 75-й минуте Андре Замбо-Ангисса принял передачу от Виктора Осимхена и пробил мимо Марка-Андре Тер Стегена.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
    Наполи — Барселона 1:1
    Голы: 0:1 Роберт Левандовски (60'), 1:1 Виктор Осимхен (75') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Жуан Жесус, Матиас Оливера, Андре Франк Замбо Ангисса, Станислав Лоботка, Йенс-Люс Каюсте (Хамед Траоре, 68'), Хвича Кварацхелия (Йеспер Линдстрём, 68'), Маттео Политано (Джакомо Распадори, 76'), Виктор Осимхен (Джованни Симеоне, 76') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Андреас Кристенсен (Ориоль Ромеу Видаль, 86'), Жоау Канселу, Иньиго Мартинес, Рональд Араухо, Жюль Кунде, Илкай Гюндоган, Френки де Йонг, Педри (Жоау Фелиш, 86'), Роберт Левандовски, Ламин Ямал (Рафаэл Диас, 80') Предупреждения: Френки де Йонг (16'), Иньиго Мартинес (75'), Андреас Кристенсен (78')

    Ответный матч пройдет 12 марта в Барселоне.

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