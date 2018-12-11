«Галатасарай» постарается выиграть Лигу Европы, заявил Терим

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим поделился ожиданиями от матча с «Порту» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Галатасарай» выйдет в Лигу Европы, если победит или если «Локо» потеряет очки. «Порту» выйдет в 1/8 финала с первого места.

«Я сказал вам на первой пресс-конференции, что "Порту" — хорошая команда, лучшая в группе… Желаю ей успеха.

Нам нужно дождаться результатов двух игр, чтобы гарантировать место в Лиге Европы.

"Галатасарай" уже выигрывал этот трофей раньше, и в этот раз мы снова захотим пройти путь до конца. Если мы выиграем, то в любом случае пройдем в Лигу Европы», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Во втором туре турки уступили в Порту со счетом 0:1. 0