«Галатасарай» постарается выиграть Лигу Европы, заявил Терим

Фатих Терим
LiveSport.Ru
«Галатасарай» выйдет в Лигу Европы, если победит или если «Локо» потеряет очки. «Порту» выйдет в 1/8 финала с первого места.
«Я сказал вам на первой пресс-конференции, что "Порту" — хорошая команда, лучшая в группе… Желаю ей успеха.
Нам нужно дождаться результатов двух игр, чтобы гарантировать место в Лиге Европы.
"Галатасарай" уже выигрывал этот трофей раньше, и в этот раз мы снова захотим пройти путь до конца. Если мы выиграем, то в любом случае пройдем в Лигу Европы», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.
Во втором туре турки уступили в Порту со счетом 0:1. 0