ПСЖ обыгрывает «Црвену Звезду» до перерыва

обыгрывает сербскую(2:0) после первого тайма гостевого матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Фрагмент матча uefa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче был открыт на 9-й минуте. Мбаппе прошёл вдоль лицевой линии и выполнил прострел к дальней штанге, где был и Кавани, и Неймар. Эдинсон находился ближе к мячу и спокойно переправил его в сетку.

А на 40-й минуте Неймару великолепный сольный проход от центра поля удался. Он убежал вперёд по левому флангу, ворвался в штрафную, ушёл от прихватывавшего его за футболку Стойковича и из центра штрафной пробил в левый угол, поймав Боряна на противоходе.

В другом матче группы С «Ливерпуль» на своем поле обыгрывает «Наполи» со счетом 1:0.

ПСЖ выйдет в плей-офф в случае победы в Белграде или потери очков «Ливерпулем». «Црвена Звезда» пробьется в Лигу Европы, если победит, а «Ливерпуль» проиграет. 0