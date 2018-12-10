Сорокин: Был стимул обыграть «Зенит», потому что я оказался ему не нужен

Защитник «Рубина»подвел итоги матча 17-го тура с «Зенита» (2:1), отметив, что у была мотивация обыграть бывший клуб.

Сорокин — воспитанник питерской школы «Смена», которая сейчас является Академией «Зенита».

«Впечатления самые положительные. Команда проявила характер. Где-то повезло, где-то сами постарались. Обыграть такого соперника дорогого стоит.

Установки на быстрый гол не было, была установка выходить и выигрывать. Хорошо, что забили первый гол, а потом и второй. Жалко, что пропустили, но ничего страшного. Главное — достояли, удержались.

Что "Зенит" предложил такого, с чем бы не справились? Навал. Ещё передачи за спины защитников.

Первый гол — мы наигрываем, это уже не первый наш год с такого стандарта. В эпизоде со вторым голом вратарь вышел, я побежал, поймал его в высшей точки полета. Может, Андрей ошибся.

Дубль в таком матче — это нормально. Вдвойне приятно забить два перед уходом в отпуск. Не так важно, "Зениту" или кому-то другому.

Не сказал бы, что против бывшей команды принципиально было играть. Стимул был, потому что я оказался не особо нужен этому клубу в юношеском возрасте. Хотелось показать себя с лучшей стороны.

Нужно думать и смотреть, как и что будет. Пока без комментариев по поводу будущего», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0