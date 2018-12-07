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    Влашич: Уверен, что с «Реалом» можно бороться

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    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что армейцы могут побороться с «Реалом» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится 12 декабря.

    Никола Влашич
    Никола Влашич
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    «Недавно "Реал" проиграл без вопросов "Эйбару" 0:3. Иногда не имеет значения, в гостях проходит матч или дома.

    Может, даже хорошо, что встреча в Мадриде. От нас никто ничего не ждет. Но в футболе все бывает. Уверен: с "Реалом" можно бороться.

    А если бы результат зависел только от зарплат и звездности, нам бы вообще не стоило выходить на "Сантьяго Бернабеу".

    В последних трех матчах нам просто не повезло. Думаю, мы заслужили поражение только в Риме. Но там проигрывают многие. В прошлом сезоне "Барселона" получила три мяча от "Ромы".

    Самыми обидными были встречи с римлянами и "Викторией" на своем поле. Как минимум, мы должны были брать очки», — сказал Влашич в интервью «Российской газете».

    ЦСКА занимает 4-е место в группе G, имея в активе 4 очка после пяти туров. 0

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