Игрок «Сент-Этьена» получил жуткую травму и был госпитализирован

Сербский защитникгоспитализирован после столкновения с голкипером собственной команды по ходу гостевого матча 16-го тура чемпионата Франции против(2:3).

Инцидент произошел в середине первого тайма встречи. В игровом эпизоде голкипер «зеленых» Стефан Рюффье попал коленом в висок Суботичу, после чего серб упал на газон и некоторое время был обездвижен. Защитника унесли с поля на носилках и доставили в больницу.

«Суботич будет находиться под наблюдением. Доктор сказал, что лучше понаблюдать за ним 2-3 дня. Он получил сильный удар по голове», — приводит слова главного тренера «Сент-Этьена» Жана-Луи Гассе AFP.

Суботич выступает в составе «Сент-Этьена» с января 2018 года. В нынешнем сезоне 29-летний сербский футболист принял участие в 15 матчах чемпионата Франции, однако результативными действиями отметиться не сумел. Ранее Суботич играл за такие клубы, как «Майнц», дортмундская «Боруссия» и «Кёльн». 0