ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Ростов»Южное дерби в очередной раз оказалось круче московских
  • 08:39
    • «Голден Стэйт» в гостях обыграл «Кливленд», «Оклахома» одолела «Бруклин»
  • 01:40
    • «Барселона» и «Севилья» вышли в 1/8 финала Кубка Испании
  • 01:30
    • ПСЖ потерял очки в матче со «Страсбургом»
  • 01:11
    • «МЮ» и «Арсенал» победителя не выявили
  • 01:02
    • «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Бернли»
    Все новости спорта

    Игрок «Сент-Этьена» получил жуткую травму и был госпитализирован

    Лига 1 Футбол Франции Сент-Этьен Календарь Лиги 1
    Сербский защитник «Сент-Этьена» Невен Суботич госпитализирован после столкновения с голкипером собственной команды по ходу гостевого матча 16-го тура чемпионата Франции против «Бордо» (2:3).

    Невен Суботич
    Невен Суботич
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Инцидент произошел в середине первого тайма встречи. В игровом эпизоде голкипер «зеленых» Стефан Рюффье попал коленом в висок Суботичу, после чего серб упал на газон и некоторое время был обездвижен. Защитника унесли с поля на носилках и доставили в больницу.

    «Суботич будет находиться под наблюдением. Доктор сказал, что лучше понаблюдать за ним 2-3 дня. Он получил сильный удар по голове», — приводит слова главного тренера «Сент-Этьена» Жана-Луи Гассе AFP.

    Суботич выступает в составе «Сент-Этьена» с января 2018 года. В нынешнем сезоне 29-летний сербский футболист принял участие в 15 матчах чемпионата Франции, однако результативными действиями отметиться не сумел. Ранее Суботич играл за такие клубы, как «Майнц», дортмундская «Боруссия» и «Кёльн». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Вручение «Золотого мяча»: без Месси и Роналду, слезы по Мбаппе и волнение Модрича
  • 04/12/2018 в 12:44
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — «Мелилья»
  • 5.00
  • Сегодня в 18:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что покажет «Мелилья» на «Бернабеу»?
  • «Реал» — «Мелилья». Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
  • В битве ЦСКА и «Авангарда» ждем активное начало матча и быстрый гол
  • ЦСКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Ак Барс» сделает ставку на оборону в игре со СКА
  • СКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Унаи Эмери Футбол Миссия выполнима. «МЮ» нужно брать пример с «Арсенала»«Канониры» знают, как безболезненно пережить уход легендарного тренера Вчера в 18:210
  • 23:14
    • «Салават Юлаев» победил в Братиславе
  • 21:44
    • «Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в 1/4 финала Кубка России
  • 21:35
    • «Локомотив» одолел «Рубин» в первом матче четвертьфинала Кубка
    «Салават Юлаев» Хоккей КХЛ. «Локомотив» одолел «Амур», «Салават» победил в гостях у «Слована»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 5 декабря Вчера в 23:320
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Арсенал» подтолкнет Моуринью к отставке
  • 4.22
    •
  • 08:04
    • Игрок «Сент-Этьена» получил жуткую травму и был госпитализирован
  • 23:43
    • «Лион» проиграл «Ренну», «Нант» обыграл «Марсель»
  • 22:50
    • «Спартак» уверенно обыграл «Йокерит»
    Лука Модрич Футбол Лука Модрич: Путь к статусу лучшего полузащитника в миреХорватский футболист получил долгожданный «Золотой мяч» Вчера в 12:210
  • 21:24
    • «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в первом матче 1/4 финала КР
  • 21:11
    • СМИ: «Реал» согласовал трансфер Азара на лето 2019 года
  • 16:35
    • Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие