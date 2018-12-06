«Реал» повторно разгромил «Мелилью» в Кубке Испании

Мадридскийразгромилв ответном матче 1/16 финала Кубка Испании и вышел в следующий этап соревнований.

Матч, который прошел на «Сантьяго Бернабеу», завершился победой «сливочных» со счетом 6:1.

Еще до перерыва «Реал» отправил в ворота соперника три безответных гола — дубль оформил Марко Асенсио, еще один мяч провел Хавьер Санчес.

Во втором тайме дублем у хозяев также отметился Иско. Кроме того, точный удар на счету Винисиуса Жуниора.

У гостей гол престижа с пенальти провел Ясин Касми.

Напомним, в первом матче «Реал» выиграл со счетом 4:0.