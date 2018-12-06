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    «Реал» повторно разгромил «Мелилью» в Кубке Испании

    Реал Мадрид Футбол Испании Кубок Испании
    Мадридский «Реал» разгромил «Мелилью» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании и вышел в следующий этап соревнований.

    Игроки «Реала»
    Игроки «Реала»
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    Матч, который прошел на «Сантьяго Бернабеу», завершился победой «сливочных» со счетом 6:1.

    Еще до перерыва «Реал» отправил в ворота соперника три безответных гола — дубль оформил Марко Асенсио, еще один мяч провел Хавьер Санчес.

    Во втором тайме дублем у хозяев также отметился Иско. Кроме того, точный удар на счету Винисиуса Жуниора.

    У гостей гол престижа с пенальти провел Ясин Касми.

    Напомним, в первом матче «Реал» выиграл со счетом 4:0.

    Кубок Испании. 1/16 финала
    «Реал» — «Мелилья» — 6:1 (3:0)
    Голы: Асенсио, 33 (1:0). Асенсио, 35 (2:0). Санчес, 39 (3:0). Иско, 47 (4:0). Винисиус Жуниор, 75 (5:0). Касми, 81 — с пенальти (5:1). Иско, 83 (6:1)«Реал»: Навас, Карвахаль (Гарсия, 45), Вальехо, Санчес, Одриосола, Вальверде, Льоренте (Себальос, 45), Иско, Асенсио, Диас, Винисиус Жуниор (Фидальго, 78)
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