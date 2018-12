Мбаппе стал первым обладателем молодежного «Золотого мяча»

Нападающийи сборной Франциистал обладателем Kopa Trophy, награды лучшему молодому игроку сезона (не старше 21 года).

Награду Мбаппе вручил обладатель «Золотого мяча»-1958 француз Раймон Копа, именем которого и названа награда.

Учредил приз журнал France Football. Помимо Копа Трофи, был учрежден «Золотой мяч» для женщин.

Кроме Мбаппе, на награду претендовали Уссем Ауар (Франция, «Лион»), Трент Александр-Арнолд (Англия, «Ливерпуль»), Патрик Кутроне (Италия, «Милан»), Рицу Доан (Япония, «Гронинген»), Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Милан»), Амаду Айдара (Мали, «Зальцбург»), Джастин Клайверт (Голландия, «Рома»), Кристиан Пулишич (США, «Боруссия» Д), Родригу (Бразилия, «Сантос»).

