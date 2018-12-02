ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рубин» — «Динамо»РПЛ. «Рубин» сыграл вничью с «Динамо», «Краснодар» обыграл «Урал»
  • 20:57
    • «Спартак» в меньшинстве удержал победу над «Локомотивом»
  • 21:21
    • «Ливерпуль» вырвал победу в мерсисайдском дерби с «Эвертоном»
  • 20:32
    • Карпин: У ЦСКА был пенальти благодаря судье
  • 20:15
    • «Жирона» упустила победу над «Атлетико»
  • 19:23
    • «Боруссия» М проиграла «Лейпцигу», Вернер оформил дубль
    Все новости спорта

    Карпин: У ЦСКА был пенальти благодаря судье

    Ростов ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 16-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Может быть, результат игры справедлив. Моменты были и у нас, и у ЦСКА. А еще у них был пенальти, благодаря судье.

    Доволен ли я решением арбитра? А вы как думаете? Зачем спрашивать тогда? Будем считать, что во втором тайме преимущества у ЦСКА не было.

    Разве оно измеряется во владении мячом? Да ради бога, пусть владеют. По моментам у них преимущества не было», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

    После этой встречи «Ростов» набрал 24 очка, у ЦСКА стало 27 баллов. У обеих команд турнирное положение не изменилось: ЦСКА остался третьим, а «Ростов» не покинул пятую строчку турнирной таблицы 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • План «Зенита» сработал. «Сине-бело-голубые» сдержали «Ростов»
  • 26/11/2018 в 09:02
    •
  • Прогноз
  • «Бордо» — ПСЖ
  • 1.79
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Придержится ли «Барселона» нашего сценария?
  • «Барселона» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Рома» заставит «Интер» грустить
  • «Рома» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
  • Пошатнет ли «Алавес» лидерство «Севильи»?
  • «Алавес» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Эмильяно Веласкес Футбол Примера. «Реал» одолел «Валенсию», «Барселона» против «Вильярреала»Подробности матчей 14-го тура испанской Примеры 16:080
  • 17:49
    • Франция выиграла смешанную эстафету, Россия — четвертая
  • 17:03
    • Черчесов из соперников знает только Бельгию
  • 16:50
    • Голы Педро и Лофтуса-Чика принесли «Челси» победу над «Фулхэмом»
    Ромелу Лукаку Футбол Кризис «МЮ»: гора проблем и минимум переменГолы Ромелу Лукаку и Андера Эрреры помогли «МЮ» добыть всего лишь ничью в игре с «Саутгемптоном» 15:110
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Московское дерби, «Челси» против аутсайдера
  • 3.84
    •
  • 21:12
    • «Марсель» разошелся миром с «Реймсом»
  • 20:39
    • Гончаренко: Ничья с «Ростовом» — в пользу конкурентов
  • 19:56
    • «Витязь» по буллитам уступил минскому «Динамо»
    Александр Радулов Хоккей НХЛ. Победная шайба Радулова, результативная встреча Кучерова и ДадоноваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 декабря 10:320
  • 16:25
    • «Милан» одержал волевую победу над «Пармой»
  • 15:52
    • «Краснодар» прервал беспроигрышную серию «Урала»
  • 15:31
    • Тонсет — победитель гонки преследования в Лиллехаммере, Большунов — пятый
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие