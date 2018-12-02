Карпин: У ЦСКА был пенальти благодаря судье

Главный тренер «Ростова»подвел итоги матча 16-го тура РПЛ с(0:0).

«Может быть, результат игры справедлив. Моменты были и у нас, и у ЦСКА. А еще у них был пенальти, благодаря судье.

Доволен ли я решением арбитра? А вы как думаете? Зачем спрашивать тогда? Будем считать, что во втором тайме преимущества у ЦСКА не было.

Разве оно измеряется во владении мячом? Да ради бога, пусть владеют. По моментам у них преимущества не было», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

После этой встречи «Ростов» набрал 24 очка, у ЦСКА стало 27 баллов. У обеих команд турнирное положение не изменилось: ЦСКА остался третьим, а «Ростов» не покинул пятую строчку турнирной таблицы 0