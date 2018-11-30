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    «Матч ТВ» отказался переносить матч «Краснодар» — «Урал» на более позднее время

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    «Краснодар» просил «Матч ТВ» перенести начало встречи 16-го тура российской Премьер-лиги против «Урала» на более позднее время.

    Футболисты «Краснодара»
    Футболисты «Краснодара»
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    Телеканал отказался выполнить эту просьбу, поэтому игра состоится, как и планировалось ранее, в 14:00 мск.

    «Напряженный игровой график отнимает много сил и эмоций. Вчера мы завершили лигоевропейский матч позже других клубов Премьер-лиги, а следующую игру чемпионата в воскресенье начнем раньше всех.

    Мы попросили "Матч ТВ" перенести встречу "Краснодар" — "Урал" на более позднее время. Они могли это сделать, но отказались. Футболисты не получат дополнительные часы на восстановление.

    Мы не удивлены такому отношению, и надеемся только на вас, наших преданных болельщиков!» — говорится в сообщении на официальной странице «Краснодара» в Instagram. 0

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