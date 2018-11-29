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    «Зенит» обыграл «Копенгаген» и вышел в плей-офф Лиги Европы

    «Зенит» — «Копенгаген»: счет матча 1:0, обзор голов

    Лига Европы Зенит Футбол России Копенгаген
    Питерский «Зенит» одержал победу над датским «Копенгагеном» (1:0) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

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    Единственный мяч был забит на 59-й минуте. Ерохин отдал пас на левый край, Кузяев качнул защитника и сделал скидку под удар Роберту Маку. Словак пробил с радиуса штрафной — мяч после рикошета влетел в сетку.

    Лига Европы. Группа C
    «Зенит» (Россия) — «Копенгаген» (Дания) — 1:0 (0:0)
    Гол: Мак, 59«Зенит» (Россия): Лунев, Мевля, Анюков, Иванович, Кузяев, Ерохин (Маркизио, 74), Паредес, Эрнани (Оздоев, 88), Мак, Дзюба, Дриусси (Заболотный, 60)«Копенгаген»: Андерсен, Анкерсен, Вавро (Папаяннопулос, 54), Бьелланн, Бенгтссон, Сков (Винн, 78), Грегуш, Зека, Хольсе (Фальк, 60), Сотириу, НдойПредупреждения: Сков, 63. Ерохин, 67. Зека, 73. Оздоев, 89

    В другом матче группы С французский «Бордо» на своем поле одержал победу над пражской «Славией» — 2:0.

    Счет в матче был открыт на 49-й минуте — отличился полузащитник хозяев Николя де Превиль. А на пятой компенсированной минуте защитник Жюль Кунде удвоил преимущество «жирониднцев».

    Группа С: 1. «Зенит» — 11 очков, 2. «Славия» — 7, 3. «Копенгаген» — 5, 4. «Бордо» — 4 0

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