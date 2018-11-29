Во время матча «Спартак» — «Рапид» фанат напал на Глушакова

Во втором тайме на поле выбежал один из болельщиков красно-белых и напал на полузащитника.
После короткой беседы футболист оттолкнул фаната, потом их разняли подбежавшие на подмогу Глушакову партнеры по команде, а болельщика выпроводили с поля.
Ранее объединение болельщиков «Спартака» «Ультра Север» объявило о запуске нового флешмоба, направленного против Глушакова.
Отношения между болельщиками и капитаном команды испортились после отставки Массимо Карреры с поста главного тренера.
Многие фанаты считают, что Глушаков саботировал работу итальянского специалиста в московском клубе. 0