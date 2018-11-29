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    Во время матча «Спартак» — «Рапид» фанат напал на Глушакова

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    Во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Рапид» (1:2) на капитана красно-белых Дениса Глушакова напал фанат.

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    Во втором тайме на поле выбежал один из болельщиков красно-белых и напал на полузащитника.

    После короткой беседы футболист оттолкнул фаната, потом их разняли подбежавшие на подмогу Глушакову партнеры по команде, а болельщика выпроводили с поля.

    Ранее объединение болельщиков «Спартака» «Ультра Север» объявило о запуске нового флешмоба, направленного против Глушакова.

    Отношения между болельщиками и капитаном команды испортились после отставки Массимо Карреры с поста главного тренера.

    Многие фанаты считают, что Глушаков саботировал работу итальянского специалиста в московском клубе. 0

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