Ракитич: Дембеле надо дать время

Полузащитникподдержал одноклубника

Усман Дембеле и Иван Ракитич AS 100% Высокие коэффициенты Играть!

Француз подвергся критике за недисциплинированность и нарушение режима, в результате чего появились слухи, что каталонцы могут его продать.

«Любому тяжело выступать за самый большой клуб мира. Здесь ощущаешь давление каждый день, это не кончится никогда. Что касается ситуации с Дембеле, то Усману просто надо дать время. Это невероятно талантливый игрок. Считаю, что следует закрывать глаза на некоторые ошибки. Его ждет большая карьера», — цитирует Ракитича Goal.com. 0