Гвардиола: «Лион» — одна из самых сложных команд, с которыми приходилось играть

Главный тренерпрокомментировал ничью с(2:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Хосеп Гвардиола eurosport.fr 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Мы очень рады, что вышли из группы. "Лион" — одна из самых сложных команд, с которыми я когда-либо сталкивался. Физически они очень сильные, а их контратаки — это что-то невероятное. Мы хорошо отреагировали, когда мы пропускали мячи. "МанСити" вышел в 1/8 финала — это была наша первоочередная цель.

Лига чемпионов — очень сложный турнир. Много хороших команд останется за бортом плей-офф. Каждый раз, когда мои клубы играют против французских, соперники показывают феноменальную физическую готовность. Поэтому Франция чемпион мира — они здорово владеют мячом и хорошо готовы физически», — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

Напомним, «МанСити» гарантировал себе выход в плей-офф турнира. 0