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    Гвардиола: «Лион» — одна из самых сложных команд, с которыми приходилось играть

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Лионом» (2:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола
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    «Мы очень рады, что вышли из группы. "Лион" — одна из самых сложных команд, с которыми я когда-либо сталкивался. Физически они очень сильные, а их контратаки — это что-то невероятное. Мы хорошо отреагировали, когда мы пропускали мячи. "МанСити" вышел в 1/8 финала — это была наша первоочередная цель.

    Лига чемпионов — очень сложный турнир. Много хороших команд останется за бортом плей-офф. Каждый раз, когда мои клубы играют против французских, соперники показывают феноменальную физическую готовность. Поэтому Франция чемпион мира — они здорово владеют мячом и хорошо готовы физически», — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

    Напомним, «МанСити» гарантировал себе выход в плей-офф турнира. 0

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