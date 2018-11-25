Глушаков и Ещенко — в основе «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»

назвали составы на матч 15-го тура чемпионата России, который состоится сегодня, 25 ноября.

«Спартак»: Ребров, Джикия, Кутепов, Ещенко, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш, Адриано.

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Запасные: Селихов, Максименко, Боккетти, Рассказов, Игнатов, Ананидзе, Самедов, Мельгарехо, Тимофеев, Зобнин, Попов, Ташаев.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Тигиев, Самарджич, Рохель, Зотов, Антон, Башкиров, Канунников, Яковлев, Шейдаев, Корниленко.

Запасные: Конюхов, Молло, Ткачук, Тихонов, Мияйлович, Денисов, Надсон, Бурлак, Ланин, Соболев, Чочиев.

Начало матча — в 14:00 мск. Главный арбитр — Владимир Москалев.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0