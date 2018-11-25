ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» снова переживает потрясенияПоезд «Реала» сошел с рельсов
  • 13:10
    • Глушаков и Ещенко — в основе «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»
  • 11:00
    • Бонуччи: «Ювентус» подписал в лице Роналду лучшего игрока планеты
  • 09:33
    • 44 очка Дюранта, трипл-дабл Уэстбрука и победа «Кливленда»
  • 08:27
    • Лебедев по очкам победил американца Уилсона
  • 08:13
    • Бивол защитил титул чемпиона мира WBA
    Все новости спорта

    Глушаков и Ещенко — в основе «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»

    РПЛ Футбол России Спартак Крылья Советов Календарь РФПЛ
    «Спартак» и «Крылья Советов» назвали составы на матч 15-го тура чемпионата России, который состоится сегодня, 25 ноября.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Спартак»: Ребров, Джикия, Кутепов, Ещенко, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш, Адриано.

    Запасные: Селихов, Максименко, Боккетти, Рассказов, Игнатов, Ананидзе, Самедов, Мельгарехо, Тимофеев, Зобнин, Попов, Ташаев.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Тигиев, Самарджич, Рохель, Зотов, Антон, Башкиров, Канунников, Яковлев, Шейдаев, Корниленко.

    Запасные: Конюхов, Молло, Ткачук, Тихонов, Мияйлович, Денисов, Надсон, Бурлак, Ланин, Соболев, Чочиев.

    Начало матча — в 14:00 мск. Главный арбитр — Владимир Москалев.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 7-19 ноября
  • 19/11/2018 в 14:08
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Крылья Советов»
  • 1.87
  • Сегодня в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кононов начнет в «Спартаке» с победы
  • «Спартак» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Свалится ли «Атлетик» в зону вылета?
  • «Атлетик» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
  • Команды порадуют забитыми мячами
  • «Краснодар» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Тоттенхэм» — «Челси» Футбол АПЛ. «Тоттенхэм» победил «Челси», «МанСити» разгромил «Вест Хэм», «Ливерпуль» обыграл «Уотфорд»Результаты матчей тринадцатого тура чемпионата Англии Вчера в 22:280
  • 13:57
    • Медведева не ожидала столько ненависти в свой адрес
  • 13:26
    • «Куньлунь» всухую обыграл «Сочи»
  • 12:09
    • Бивол может сменить весовую категорию
    «Локомотив» — «Урал» Футбол РПЛ. ЦСКА выиграл в Грозном, «Локо» уступил «Уралу», победа «Енисея»Обзор матчей 15-го тура российской Премьер-лиги Вчера в 21:190
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Реванш «Зенита», испытание для «Арсенала»
  • 3.52
    •
  • 11:51
    • Полиция задержала 29 человек перед финалом Кубка Либертадорес
  • 11:05
    • Кроос: «Эйбар» заслужил победу
  • 10:43
    • Тренер сборной России по боксу: Бивол следовал рациональной тактике
    Пеп Гвардиола Футбол АПЛ в опасности. «МанСити» делает ее скучнойКоманда Пепа Гвардиолы не ощущает конкуренции Вчера в 14:210
  • 09:58
    • Сарри: «Тоттенхэм» заслужил победу
  • 09:45
    • Анри: Победа должна снять напряжение в команде
  • 09:14
    • Вальверде: «Атлетико» защищается великолепно
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие