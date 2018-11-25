«Спартак» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 25 ноября 2018 года

В рамках 15-го тура чемпионата России «Спартак» будет принимать «Крылья Советов». Матч пройдет 25 ноября на «Открытие Арене» в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Спартак» — «Крылья Советов».

«Спартак»

«Спартак» ждет первый матч под руководством нового главного тренера Олега Кононова.

В предыдущих шести поединках команду возглавлял Рауль Рианчо, и исправить плачевную ситуацию испанскому специалисту как минимум не удалось. В шести матчах «Спартак» одержал только две победы (1:0 над «Анжи» в Кубке России и 4:3 над «Рейнджерс» в Лиге Европы), при двух ничьих и двух поражениях.

В РПЛ «Спартак» выигрывал в предыдущий раз еще 7 октября, после чего в четырех играх потерпел три поражения (от «Арсенала» еще при Массимо Каррере — 2:3, а также от «Урала — 1:2, и в туре, который предшествовал паузе на матчи сборных, от "Уфы" — 0:2). Еще одну встречу (против "Рубина") "красно-белые" свели вничью — 1:1.

Отметим, что на данный момент у "Спартака" четыре подряд домашних поражения в РПЛ. До этой серии на своем поле "красно-белые" одержали три победы в трех матчах.

В турнирной таблице чемпионата "России" московский клуб опустился уже на девятое место — 19 очков, 14 забитых и 15 пропущенных голов.

"Крылья Советов"

"Крылья Советов" к матчу против "Спартака" подошли на тринадцатой позиции в турнирной таблице РПЛ. У самарцев в активе 14 очков, команда забила 8 голов, а пропустила 19. Меньше в чемпионате России, к слову, забивала только один клуб — "Енисей".

После того, как в начале октября "Крылья" возглавил Миодраг Божович, команда провела шесть матчей, в которых одержала две победы при одной ничьей и трех поражениях.

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Три последних матча самарского клуба завершились с одинаковым счетом 2:1. Сперва "Крылья" вылетели из Кубка России, уступив "Краснодару", затем обыграли "Уфу", а в 14-м туре уступили "Ахмату".

В текущем сезоне самарцы провели в РПЛ шесть выездных матчей, в которых набрали половину своих очков: две победы, одна ничья и три поражения.

Прогноз

На победу "Спартака" в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,62, на ничью — 3,96, а на успех "Крыльев" — 5,65.

В прошлом сезоне команды встречались три раза (два — в РПЛ и один — в Кубке России) и все три поединка завершились победами "Спартака" — 1:0, 4:0 и 3:1.

У "Спартака" новый тренер, и эта перестановка должна пойти команде на пользу. Команда наверняка хочет начать все с чистого листа, а заодно и прервать свою кошмарную серию домашних поражений в РПЛ.

Наш прогноз на матч — победа "Спартака" и тотал больше 1,5 гола с коэффициентом 1,87. 0