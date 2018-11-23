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    Семак выделил опытных защитников «Ростова»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Ростовом».

    Сергей Семак
    Сергей Семак
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    «Любую команду, обороняющуюся большими силами, сложно вскрывать. Все центральные защитники "Ростова" очень опытные, хорошо ведут единоборства, обучены играть по схеме с тремя центральными. Непросто любой команде, не только нам. В этом отношении в нашем чемпионате не так много индивидуально сильных футболистов, которые могут решить исход матча за счет индивидуальных действий.

    Если посмотрим на другие чемпионаты, игру того же "Манчестер Сити", то там очень многое построено на индивидуальных действиях футболистов, которые могут обыграть один в один и создать преимущество на участке поля.

    Варианты были, были и в Ростове-на-Дону неплохие моменты, которые позволяют понимать, в какую сторону нужно двигаться. По сути, есть несколько вариантов всегда для развития атакующих действий. Нужно работать над качеством. Его пока не так много, как хотелось бы. Это вопрос работы и тренировки. Это не приносит сиюминутные результаты, но надеюсь, что качество наших атакующих действий будет выше.

    По поводу Лодыгина. К сожалению, Юра получил серьезную травму на тренировке. В этом году, думаю, он не появится на поле. Травма достаточно серьезная. Что касается Дзюбы, проблема не может испариться или растаять. Будем смотреть на его состояние, насколько он готов сыграть. Что касается других футболистов, то ситуация к концу года усложняется: усталость, травмы, дисквалификации. Поэтому работы больше.

    Что касается Паредеса и его удаления, никакого умысла не было. Обычные игровые действия, скорее, неаккуратность и неосторожность. Характер у всех разный. Дриусси и Паредес были оштрафованы. На этом дисциплинарные санкции на данном этапе закончены. Будем следить за дальнейшим развитием событий. Надеюсь, такого не повторится. Ребята понимают, что наказание по делу, они его приняли адекватно. Работаем дальше.

    Паредес — очень талантливый игрок, которые многое умеет, и наша задача заключается в том, чтобы он помогал команде. Сам он, думаю, уже соскучился по клубу. Он в нормальном состоянии, за исключением перелетов, которые ему приходится совершать из-за вызовов в сборную», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0

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