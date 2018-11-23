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    Гончаренко: Игра была напряженной и шла до гола

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 15-го тура чемпионата России со счетом 2:0.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко
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    «В кои-то веки нам удалось выжать стандарт. Это важно, потому что мы практически ничего из этого не выжимали. Наверное, игра шла до гола, она была напряженной. Две команды очень хорошо двигались, хорошо играли в обороне. Думаю, мы, несмотря на происходящие изменения — травмированные уходят, выздоравливающие возвращаются, — сохраняем структуру игры. Если ты не теряешь очки в таких матчах, то всегда претендуешь на ведущие места», — отметил Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер», передает «Чемпионат».

    «Почему долго не проводили замены? Напряженный матч, в такие очень тяжело попадать. Здесь надо быть уверенным на сто процентов, что замена сыграет. Тем более те, кто у нас был на поле, хорошо двигались, не требовались замены. Была ли задумка выпустить Жамалетдинова, чтобы он потянул время? Хорошему нападающему много времени не надо, чтобы забить», — также сказал главный тренер ЦСКА.

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