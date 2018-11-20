Лев: Увидел больше положительного, чем отрицательного

Главный тренер сборнойвыразил разочарование упущенной победой в матче Лиги наций с(2:2).

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«Разумеется, такой результат разочаровывает. Тем не менее, в целом увидел больше положительного, чем отрицательного. В конце нас наказали за наши действия. Первый тайм был отличным — мы создавали опасные моменты и реализовывали тактику.

Во втором тайме надо было поставить точку, но мы не реализовали свои шансы. Что касается соперника, то за первые 80 минут у них практически не было возможностей для взятия ворот. Мы расслабились и поплатились за это. У нас молодая команда и все еще впереди», — цитирует Лева AFP.

К 85-й минуте встречи немцы вели со счетом 2:0, после чего пропустили два мяча. 0