ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЗверевИтоговый турнир АТР. Космос Зверева и крах фаворита
  • 08:15
    • Чеферин: Информация про Суперлигу является выдумкой
  • 00:50
    • Чехия отправила Словакию с Лигу С
  • 00:38
    • Голландия вырвала ничью у Германии и пробилась в плей-офф Лиги наций
  • 22:40
    • «Спартак» может купить хавбека «Асколи»
  • 22:05
    • Промес выйдет в стартовом составе сборной Голландии против Германии
    Все новости спорта

    Лев: Увидел больше положительного, чем отрицательного

    Сборная Германии Футбол Германии Лига наций Сборная Голландии
    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выразил разочарование упущенной победой в матче Лиги наций с Голландией (2:2).

    Йоахим Лев
    Йоахим Лев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Разумеется, такой результат разочаровывает. Тем не менее, в целом увидел больше положительного, чем отрицательного. В конце нас наказали за наши действия. Первый тайм был отличным — мы создавали опасные моменты и реализовывали тактику.

    Во втором тайме надо было поставить точку, но мы не реализовали свои шансы. Что касается соперника, то за первые 80 минут у них практически не было возможностей для взятия ворот. Мы расслабились и поплатились за это. У нас молодая команда и все еще впереди», — цитирует Лева AFP.

    К 85-й минуте встречи немцы вели со счетом 2:0, после чего пропустили два мяча. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Паниковать не стоит. Это была вторая сборная
  • 16/11/2018 в 10:49
    •
  • Прогноз
  • Швеция — Россия
  • 1.90
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Нефтехимик» даст бой «Автомобилисту»
  • «Автомобилист» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Возьмет ли Луческу реванш у Шевченко?
  • Турция — Украина. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Албанцы провалятся против Уэльса
  • Албания — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Дженгиз Ундер Футбол Трансферный дайджест. 7-19 ноябряГде возобновит карьеру Самир Насри, поедет ли в Европу полузащитник ЦСКА, договориться ли Ян Облак с «Атлетико» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 14:080
  • 08:55
    • Лев: Увидел больше положительного, чем отрицательного
  • 08:46
    • Ари: Против шведов выложимся по полной
  • 08:30
    • «Милан» может усилиться игроком сборной Бразилии
    Хоккеисты «Вегаса» Хоккей НХЛ. Три очка Маршессо, 39 сэйвов Кроуфорда, передача КаменеваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 ноября Вчера в 08:420
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Позволят ли немцы сборной Нидерландов выиграть группу?
  • 5.12
    •
  • 01:10
    • Македония вышла в дивизион С Лиги наций
  • 01:03
    • Сборная Норвегии обыграла Кипр и вышла в дивизион В Лиги наций
  • 00:15
    • «Реал» проявляет интерес к хавбеку «Коринтианса»
    Милан Шкриниар Футбол 18 игроков для топ-клубов АПЛКем команды «Большой шестерки» могут усилиться в январе? 18/11/2018 в 19:180
  • 23:18
    • Зверев сместил дель Потро с четвертого места в рейтинге ATP
  • 22:53
    • Агент Фернандеша опроверг информацию о переговорах с «Галатасараем»
  • 22:18
    • Грузия переиграла Казахстан, Андорра и Латвия сыграли вничью
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие