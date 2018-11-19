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    Щенников прибыл в расположение сборной России

    Сборная России Футбол России Сборная Швеции Лига наций
    Защитник сборной России Георгий Щенников прибыл в расположение сборной России, сообщает пресс-служба РФС.

    Георгий Щенников
    Георгий Щенников
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    Футболист будет готовиться с национальной командой к матчу Лиги наций против Швеции.

    «Я приехал домой после тренировки, раздался звонок, и я оперативно прибыл в сборную. Конечно, следил за командой, смотрел игру с Германией. Мне кажется, вся страна смотрела.

    Швеция? Тренер на теории разберет, как против них играть. Я много пропустил из-за травмы. Все эти дни, что играли сборные, тренировался с ЦСКА. Думаю, никаких проблем с физическим состоянием нет», — сказал Щенников.

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