Щенников прибыл в расположение сборной России

Георгий Щенников
РФС
Футболист будет готовиться с национальной командой к матчу Лиги наций против Швеции.
«Я приехал домой после тренировки, раздался звонок, и я оперативно прибыл в сборную. Конечно, следил за командой, смотрел игру с Германией. Мне кажется, вся страна смотрела.
Швеция? Тренер на теории разберет, как против них играть. Я много пропустил из-за травмы. Все эти дни, что играли сборные, тренировался с ЦСКА. Думаю, никаких проблем с физическим состоянием нет», — сказал Щенников.
Щенников заменил в составе сборной России Федора Кудряшова, получившего травму. 0