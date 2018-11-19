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    Дзюба: Я в сборной, я здоров и готов играть

    Сборная России Футбол России Лига наций Сборная Швеции
    Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, что полностью восстановился после травмы колена.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
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    В воскресенье, 18 ноября, форвард прибыл в расположение национальной команды в Стокгольме для подготовки к матчу Лиги наций против Швеции​.

    «Я здесь, значит, жив, здоров, готов. Надеюсь, помогу сборной всем, чем смогу. Следил ли за командой?

    Я числюсь в сборной России. Проходил реабилитацию, но рука была на пульсе. Все видел, что было в матче с Германией.

    Я бы не сказал, что были проблемы. Со сборной Германии в принципе тяжело играть. Первый тайм был не слишком удачным. Второй был лучше.

    У нас есть тренерский штаб. Станислав Саламыч разберет. Он лучше знает, как нужно действовать и что нужно исправлять.

    Есть очень много травмированных, и это проблемя для любой сборной. Это проблема, но и шанс для других ребят. Нужно сплотиться в определенный момент и выстоять.

    Со Швецией в первые 15-20 минут точно будет непросто, а там нужно будет гнуть свою линию. Точно нельзя играть на ничью, потому что это очень опасно», — приводит слова игрока пресс-служба РФС.

    Игра Швеция — Россия состоится во вторник, 20 ноября, в Стокгольме. Россиянам для того, чтобы занять первое место в группе и выйти в лигу А, необходимо не проиграть шведам. 0

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