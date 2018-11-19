Форвардом «МЮ» интересуется четыре клуба

Нападающийможет сменить команду во время январского трансферного окна, утверждает Goal.

Алексис Санчес goal.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Уже в январе 29-летний чилиец может покинуть «Олд Траффорд» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Жозе Моуринью.

Как сообщает источник, подписать Санчеса при этом готовы сразу четыре топ-клуба. В услугах форварда заинтересованы ПСЖ, «Бавария», «Реал» и «Ювентус».

Отмечается, что сам игрок приоритетным вариантом для продолжения карьеры считает французский клуб.

Санчес перешел в «МЮ» 22 января 2018 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей за «красных дьяволов», забил один гол и отдал две результативных передачи. 0