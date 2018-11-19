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    Форвардом «МЮ» интересуется четыре клуба

    Трансферы Манчестер Юнайтед ПСЖ Ювентус Бавария Реал Мадрид
    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может сменить команду во время январского трансферного окна, утверждает Goal.

    Алексис Санчес
    Алексис Санчес
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    Уже в январе 29-летний чилиец может покинуть «Олд Траффорд» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Жозе Моуринью.

    Как сообщает источник, подписать Санчеса при этом готовы сразу четыре топ-клуба. В услугах форварда заинтересованы ПСЖ, «Бавария», «Реал» и «Ювентус».

    Отмечается, что сам игрок приоритетным вариантом для продолжения карьеры считает французский клуб.

    Санчес перешел в «МЮ» 22 января 2018 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей за «красных дьяволов», забил один гол и отдал две результативных передачи. 0

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