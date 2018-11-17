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    Директор «Арсенала» подтвердил существование проекта Суперлиги

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    Директор лондонского «Арсенала» Рауль Санллехи подтвердил, что английский клуб вступал в переговоры в другими топ-клубами Европы о возможном создании Суперлиги.

    Рауль Санллехи
    Рауль Санллехи
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    «Надо понимать, куда движется футбол. Информация в материалах Football Leaks может заставить думать, что мы творим какие-то секретные дела. На самом деле нет никаких тайн. Существует документ, в котором фигурирует "Арсенал", а также ряд других клубов. Но никаких подписей мы не ставили, потому что это всего лишь проект», — цитирует Санллехи FourFourTwo.

    Ранее стало известно, что 16 европейских топ-клубов втайне от УЕФА занимаются разработкой Суперлиги, которая может заменить Лигу чемпионов. 0

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