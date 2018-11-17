Директор «Арсенала» подтвердил существование проекта Суперлиги

Директорподтвердил, что английский клуб вступал в переговоры в другими топ-клубами Европы о возможном создании

Рауль Санллехи twitter.com/arsenal 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Надо понимать, куда движется футбол. Информация в материалах Football Leaks может заставить думать, что мы творим какие-то секретные дела. На самом деле нет никаких тайн. Существует документ, в котором фигурирует "Арсенал", а также ряд других клубов. Но никаких подписей мы не ставили, потому что это всего лишь проект», — цитирует Санллехи FourFourTwo.

Ранее стало известно, что 16 европейских топ-клубов втайне от УЕФА занимаются разработкой Суперлиги, которая может заменить Лигу чемпионов. 0