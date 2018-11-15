Директор «Витесса»: Березуцкие войдут в тренерский штаб

Экс-защитникис нового года войдут в тренерский штаб

Об этом сообщил технический директор клуба Марк ван Хинтум.

«У нас большой штат сотрудников в тренерском штабе. Но Слуцкий привык к этому в России. Братья Березуцкие станут его помощниками», — цитирует ван Хунтума FCUpdate.nl.

Ожидается, что братья Березуцкие присоединятся к «Витессу» 3 января на сборе команды в Португалии.

Напомним, Березуцкие завершили игровые карьеры по окончании прошлого сезона.

«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого в текущем сезоне идет на седьмом месте в чемпионате Нидерландов. 0