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    Директор «Витесса»: Березуцкие войдут в тренерский штаб

    Футбол России ЦСКА
    Экс-защитники ЦСКА и сборной России Василий и Алексей Березуцкие с нового года войдут в тренерский штаб «Витесса».

    Братья Березуцкие
    Братья Березуцкие
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    Об этом сообщил технический директор клуба Марк ван Хинтум.

    «У нас большой штат сотрудников в тренерском штабе. Но Слуцкий привык к этому в России. Братья Березуцкие станут его помощниками», — цитирует ван Хунтума FCUpdate.nl.

    Ожидается, что братья Березуцкие присоединятся к «Витессу» 3 января на сборе команды в Португалии.

    Напомним, Березуцкие завершили игровые карьеры по окончании прошлого сезона.

    «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого в текущем сезоне идет на седьмом месте в чемпионате Нидерландов. 0

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