В рамках 2-го тура чемпионата Казахстана 7 марта пройдет матч «Туран» — «Кайрат». Начало — 15:00 (мск). «Туран» — «Кайрат»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Туран»

Турнирное положение: «Туран» в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. Скорее всего, команде грозит борьба за выживание.

При этом «Туран» даже в контрольных поединках отнюдь не блистал. В 3 спаррингах команда не выиграла ни разу.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Казахстана команда уступила. «Туран» проиграл «Тоболу» со счетом 0:2.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Туран» проиграл дважды при 3 паритетах. При этом в этих поединках игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 6 раз.

В двух своих последних поединках команда не смогла отличиться. Да и вообще, игра команды очень далека от монолитности.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда явно не преуспевает. У «Турана» к тому же сложный календарь, и первые туры — явное испытание на прочность.

Матчи против «Кайрата» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Туран» выиграл трижды при 2 поражениях.

И уж совсем очевидно, что «Туран» постарается дать бой одному из фаворитов чемпионата. Между тем, проблемы с реализацией никуда не делись.

«Кайрат»

Турнирное положение: Алмаатинцы явно намерены побороться за чемпионство. На текущий момент команда пребывает на 5 строчке таблицы.

Да и вообще, «Кайрат» не столь успешно провел контрольные поединки. Победить команде удалось только «Ростов» (2:1).

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя зачетными пунктами. «Кайрат» переиграл нестабильный «Кызылжар» (2:1).

До того команда по всем статьям уступила московскому «Спартаку» (0:6). Да и «Локомотив» буквально переехал алмаатинцев (1:4).

Вообще, «Кайрат» не блещет стабильностью результатов. Однако новички команды явно способны привнести в игру алмаатинцев новые краски.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде «Кайрат» явно способен выступить лучше, чем в предыдущем сезоне. Стартовый тур это только подтвердил.

Правда, в матчах с крепкими оппонентами алмаатинцы испытывают заметные сложности. Впрочем, «Турана» к таковым не отнесешь.

Плюс ко всему, «Кайрат» слишком часто пропускает. Да и с реализацией у команды имеются проблемы.

И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. Алмаатинцы явно сыграют первым номером.

Статистика для ставок

«Туран» не забивал в 2 своих последних поединках

«Туран» в нынешнем календарном году еще не выигрывал

последний очный поединок завершился викторией «Кайрата» (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 3.91.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 2.01 и 1.80.

Прогноз: «Кайрат» выиграл в стартовом туре, и явно постарается продолжить победный ход.

Алмаатинцы смотрятся сильнее соперника, и явно начнут встречу с агрессивных атак.

Ставка: Победа «Кайрата» в 1 тайме за 2.43.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют и те, и другие.

Ставка: Обе забьют за 2.02