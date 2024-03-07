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    «Кайрат» быстро разберется с «Тураном»

    «Туран» — «Кайрат». Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 7 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Туран» — «Кайрат»
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    «Кайрат»
    В рамках 2-го тура чемпионата Казахстана 7 марта пройдет матч «Туран» — «Кайрат». Начало — 15:00 (мск). «Туран» — «Кайрат»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Туран»

    Турнирное положение: «Туран» в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. Скорее всего, команде грозит борьба за выживание.

    При этом «Туран» даже в контрольных поединках отнюдь не блистал. В 3 спаррингах команда не выиграла ни разу.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Казахстана команда уступила. «Туран» проиграл «Тоболу» со счетом 0:2.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Туран» проиграл дважды при 3 паритетах. При этом в этих поединках игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 6 раз.

    В двух своих последних поединках команда не смогла отличиться. Да и вообще, игра команды очень далека от монолитности.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: в последних матчах команда явно не преуспевает. У «Турана» к тому же сложный календарь, и первые туры — явное испытание на прочность.

    Матчи против «Кайрата» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Туран» выиграл трижды при 2 поражениях.

    И уж совсем очевидно, что «Туран» постарается дать бой одному из фаворитов чемпионата. Между тем, проблемы с реализацией никуда не делись.

    «Кайрат»

    Турнирное положение: Алмаатинцы явно намерены побороться за чемпионство. На текущий момент команда пребывает на 5 строчке таблицы.

    Да и вообще, «Кайрат» не столь успешно провел контрольные поединки. Победить команде удалось только «Ростов» (2:1).

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя зачетными пунктами. «Кайрат» переиграл нестабильный «Кызылжар» (2:1).

    До того команда по всем статьям уступила московскому «Спартаку» (0:6). Да и «Локомотив» буквально переехал алмаатинцев (1:4).

    Вообще, «Кайрат» не блещет стабильностью результатов. Однако новички команды явно способны привнести в игру алмаатинцев новые краски.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде «Кайрат» явно способен выступить лучше, чем в предыдущем сезоне. Стартовый тур это только подтвердил.

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    Правда, в матчах с крепкими оппонентами алмаатинцы испытывают заметные сложности. Впрочем, «Турана» к таковым не отнесешь.

    Плюс ко всему, «Кайрат» слишком часто пропускает. Да и с реализацией у команды имеются проблемы.

    И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. Алмаатинцы явно сыграют первым номером.

    Статистика для ставок

    • «Туран» не забивал в 2 своих последних поединках

    • «Туран» в нынешнем календарном году еще не выигрывал

    • последний очный поединок завершился викторией «Кайрата» (3:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 3.91.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 2.01 и 1.80.

    Прогноз: «Кайрат» выиграл в стартовом туре, и явно постарается продолжить победный ход.

    Алмаатинцы смотрятся сильнее соперника, и явно начнут встречу с агрессивных атак.

    Ставка: Победа «Кайрата» в 1 тайме за 2.43.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 2.02

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    Ставка и прогноз на матч «Туран» — «Кайрат» с коэффициентом 2.43. Дата матча: 07.03.2024. Прогнозы на футбол. «Кайрат» быстро разберется с «Тураном»
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