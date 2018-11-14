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    Бабаев: «Рома» не контактировала с ЦСКА по поводу Ахметова

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    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что «Рома» пока не контактировала с армейским клубом по поводу хавбека Ильзата Ахметова.

    Ильзат Ахметов
    Ильзат Ахметов
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    Ранее СМИ сообщали, что римляне заинтересовались 20-летним полузащитником красно-синих.

    «Нет, контактов не было. Но нам, конечно, приятно, если Ильзат своей игрой смог заинтересовать такой клуб.

    Ахметов в самом начале своего пути, очень рады, что он в ЦСКА. Уверен, что он еще долго будет выступать за нашу команду. А в перспективе — посмотрим.

    Вопрос по выкупу прав на Бекао должен решиться в ближайшее время — надеюсь, до конца года. В арендном контракте все предусмотрено.

    Да, есть определенные технические нюансы, но, думаю, сложностей не возникнет», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

    Ахметов перешел в ЦСКА в июле 2018 года, подписав 4-летний контракт. В текущем сезоне он провел 18 матчей за армейцев и отметился пятью голевыми передачами. 0

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