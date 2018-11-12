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    Гол Роналду помог «Ювентусу» победить «Милан»

    Серия A Футбол Италии Ювентус Милан Календарь Серии А
    Туринский «Ювентус» одержал гостевую победу над «Миланом» (2:0) в матче 12-го тура итальянской Серии А.

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    Счет в матче был открыт на 8-й минуте. Алекс Сандро подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил подачу на дальнюю штангу, где с линии вратарской Манджукич в борьбе с Рикардо Родригесом отправил мяч точно в цель.

    На 40-й минуте миланцы могли отыграться — Игуаин попал мячом в руку Бенатиа, и арбитр, восле видеоповтора, назначил пенальти. Но Игуаин с точки пробил в левый от себя угол ворот и Щенсны сумел парировать мяч в штангу.

    А на 81-й минуте Канселу прорвался в штрафную «Милана» с правого фланга атаки и мощно пробил. Доннарумма парировал мяч перед собой на Криштиану Роналду, а тот ударом слета с линии вратарской расстрелял ворота.

    Заканчивали матч миланцы вдесятером. Гонсало Игуаин на 84-й минуте сначала получил желтую карточку за фол на Бенатиа, а следом заработал и вторую — за споры с арбитром, после чего покинул поле.

    После этого матча «Ювентус» лидирует с 34 очками, а «Милан» с 21 очком на 5-м месте. 0

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