Ари: Очень счастлив получить вызов в сборную России

Нападающий, впервые вызванный в сборнуюдля подготовки к матчам с, отметил, что очень счастлив получить такой шанс.

По словам 32-летнего бразильца, получившего паспорт гражданина РФ, он находится в хорошей форме.

«Узнал о вызове в сборную России вчера. Реакция? Я очень счастлив. Это была моя мечта. Знаю в команде многих, лично человек 5-6. Приняли меня очень хорошо. Станислав Саламович сказал, что нужно серьезно работать. Это сейчас особенно важно. Форма у меня хорошая. Физически в полном порядке», — цитирует Ари «Спорт-Экспресс».

15 ноября россияне проведут контрольный матч с Германией в Лейпциге, а 20-го — игру Лиги наций со Швецией в Сольне. 0