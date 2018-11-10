Божович: Отыгрываться два раза в одном матче очень трудно

Миодраг Божович
«Крылья Советов»
«Мы хорошо начали матч. В первом тайме мы совершили одну ошибку, которая привели к опасному моменту у наших ворот. Во втором тайме мы пропустили, но смогли сравнять счет.
После этого опять совершили грубую ошибку. Отыгрываться два раза в одном матче очень трудно. Мы сделали все, что возможно — штурмовали последние 10 минут, но сравнять счет не смогли», — приводит слова Божовича официальный сайт «Крыльев».
Напомним, «Ахмат» с 19 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице, а «Крылья Советов» расположились на 13-й строчке, имея в активе 14 очков.
В следующем туре грозненцы 23 ноября примут ЦСКА, а самарцы 25 ноября на выезде сыграют со «Спартаком». 0