«Атлетико» вырвал победу в матче с «Атлетиком»

Фрагмент матча
twitter.com/Atleti
За хозяев поля мячи забили Томас Партей (61), Родриго Эрнандес (80) и Диего Годин (90+1).
В составе гостей дубль оформил Иньяки Уильямс (36-я и 64-я минуты).
«Атлетико» с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Атлетик» расположился на 17-й строчке, имея в активе 10 очков.
В следующем туре «матрасники» 24 ноября примут «Барселону», а баски на следующий день сыграют с «Хетафе».
Примера. 12-й тур
«Атлетико» — «Атлетик» — 3:2 (0:1)
Голы: Иньяки Уильямс, 36 (0:1). Партей, 61 (1:1). Иньяки Уильямс, 64 (1:2). Эрнандес, 80 (2:2). Годин, 90+1 (3:2)«Атлетико»: Облак, Годин, Филипе Луис, Ариас, Монтеро (Мартинш, 56), Сауль, Партей, Эрнандес, Диегу Коста (Витоло, 46), Гризманн, Корреа (Калинич, 62)«Атлетик»: Эррерин, Баленсиага, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Нуньес, Сан-Хосе, Эчеварриа (Ноласкоайн, 67), Сусаэта (Капа, 88), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия, 76)Предупреждения: Диегу Коста, 38. Эчеварриа, 49. Витоло, 65. Адан, 66. Калинич, 66. Сан-Хосе, 82. Де Маркос, 86. Иньиго Мартинес, 90+4