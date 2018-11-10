«Атлетико» вырвал победу в матче с «Атлетиком»

В матче 12-го тура чемпионата Испании мадридскийна своем поле обыгрализ Бильбао — 3:2.

Фрагмент матча twitter.com/Atleti 1000 Фрибет для всех Забрать!

За хозяев поля мячи забили Томас Партей (61), Родриго Эрнандес (80) и Диего Годин (90+1).

В составе гостей дубль оформил Иньяки Уильямс (36-я и 64-я минуты).

«Атлетико» с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Атлетик» расположился на 17-й строчке, имея в активе 10 очков.

В следующем туре «матрасники» 24 ноября примут «Барселону», а баски на следующий день сыграют с «Хетафе».