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    Россия приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА

    УЕФА Футбол России Футбол Франции Зенит Краснодар Локомотив Спартак ЦСКА
    Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА после матчей четвертого тура группового этапа в футбольных Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    Россия приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА
    Россия приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА
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    На этой неделе прошли матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Россию в еврокубках представляли пять клубов: ЦСКА проиграл «Роме» (1:2), «Локомотив» крупно уступил «Порту» (1:4), «Спартак» победил «Рейнджерс» (4:3), «Зенит» сыграл вничью с «Бордо» (1:1), а «Краснодар» обыграл «Стандард» (2:1). Таким образом, Россия заработала на этой еврокубковой неделе 0,883 балла.

    Поражения «Монако», «Ренна» и «Марселя», а также ничьи ПСЖ, «Лиона» и «Бордо» позволили России сократить отставание от Франции, которая идет пятой, на 0,716 балла. На счету россиян 48,382 балла, у французов — 53,165. У седьмой Португалии — 42,832.

    Лидирует по-прежнему Испания (92,855). Второе место занимает Англия (70,320), третье — Италия (69,725). 0

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